https://static.news.ru/photo/93938dac-8b05-11e9-9dda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ назвали сроки начала нового кризиса в России. Об этом говорится в обзоре «Деловая активность российской промышленности в июне–июле 2019 года».

Так, по мнению аналитиков, падение ВВП, рост инфляции, а также бюджетные трудности ожидают Россию уже через год–полтора.

В докладе говорится, что значительные трудности для основного российского экспорта может создать торговая война между США и Китаем, так как неизбежное замедление темпов роста экономик указанных стран мгновенно приведёт к снижению мировых цен на сырьевые торгуемые товары.

Запуск подобного механизма обеспечит некоторые проблемы для бюджета России, негативную волатильность на валютном рынке, ухудшение инфляционной составляющей и другие, а в результате возможно замедление роста экономики вплоть до перехода в рецессию, — уверены эксперты Высшей школы экономики.

Кроме того, в 2020–2021 годах пройдёт 12 лет после последнего мирового финансово-экономического кризиса. Этот период считается средней циклической волной, после которой в мире наблюдается кратковременная рецессия.

Если мировая экономика войдёт в рецессию или даже кризис, что абсолютно не исключено, то данный сценарий оценочно будет разыгран не раньше, чем через год–полтора, — говорится в заключении обзора, который приводит РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что гораздо больший вклад в снижение темпов роста российской экономики внесло падение цен на нефть, чем санкции. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). В материалах указано, что показатель замедления темпов роста ВВП РФ из-за санкций составил 0,2 процентного пункта. Из-за снижения нефтяных цен — уже 0,65 п.п.