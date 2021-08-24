Опрос показал, что немцы поддерживают завершение «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» нужен Германии для достижения климатических целей, его строительство поддерживают три четверти жителей ФРГ. Об этом заявил на пресс-конференции глава Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Оливер Хермес. Его слова приводит ТАСС.

Эксперт заявил , что по данным института Forsa, завершение строительства «Северного потока — 2» поддерживают 75% жителей ФРГ. По его словам, этот проект поможет Германии и Европе достичь климатического нейтралитета, так как в дальнейшем может быть легко приспособлен для поставок водорода. Само же будущее правительство Германии не должно ставить реализацию проекта под вопрос и обязано способствовать диалогу с Россией на европейском уровне.

Ранее сообщалось, что суд в Дюссельдорфе рассмотрит жалобу Nord Stream 2 AG, в которой компания просит отменить решение не исключать «Северный поток — 2» в районе территории ФРГ из-под правил энергорегулирования ЕС. В случае негативного решения для Nord Stream 2 AG пропускная мощность газопровода искусственно уменьшится в два раза.