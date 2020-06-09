Эксперт высказался по прогнозу по ВВП России

https://static.news.ru/photo/d0f809ec-aa4f-11ea-85fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прогноз Всемирного банка (ВБ) по ВВП России в 2020 году не является фатальным, считает член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Отмечается, что по прогнозу международной организации, последствия пандемии коронавируса и падения цен на нефть, приведут к тому, что ВВП России в текущем году упадёт на 6%. При этом ранее ВБ считал, что спад составить только 1%.

По мнению Микаеляна, такая масштабная остановка экономики, которая произошла в России, прежде всего связанная с весьма жёсткими мерами по борьбе с коронавирусом, не могла пройти без последствий и не стоит удивляться цифрам ВБ.

Падение на 5-6% в новейшей истории России было уже несколько раз, и мы умеем это переживать и можем пережить даже с пользой для себя, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что ничего хорошего в сложившейся ситуации нет, но она и не фатальна. Кроме того, ожидается восстановление спроса на углеводороды, в частности, из-за проблем сланцевого сектора в США. У России есть перспективы для быстрого восстановления, считает эксперт.

Как писал NEWS.ru, ВВП еврозоны в 2020 году может рухнуть на 12,6% при худшем сценарии развития пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявили специалисты Европейского центрального банка.