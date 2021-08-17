Эксперт усомнился в утрате лидерства США на энергетическом рынке

Прогноз относительно потери лидерства США на энергетическом рынке, озвученный в статье Die Welt, представляет собой личную позицию его авторов и едва ли может рассматриваться как объективный. Об этом NEWS.ru заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

По словам эксперта, вопрос дальнейшего лидерства США достаточно сложен, а написанное в статье представляет собой личную, хоть и аргументированную позицию авторов.

Нужно понимать, что это сценарный прогноз и вряд ли можно говорить о том, что именно так всё и будет. Ситуация всегда намного сложнее, чем кажется, и часто очень много непреднамеренных вещей выплывает по ходу дела, — пояснил эксперт, напомнив о скептицизме, некогда имевшем место в связи со сланцевым топливом.

Он отметил, что скептики считали инвестиции в сланец бессмысленными, однако впоследствии выяснилось, что они позволяют снизить стоимость нефти на мировом рынке за счёт повышения уровня технологий. Эксперт не исключил, что подобные процессы происходят и сейчас, однако призвал не придерживаться прямолинейных прогнозов.

Ранее авторы статьи, опубликованной в Die Welt, заявили, что США теряют своё влияние в мире и вынуждены отказываться от стремления к глобальному энергетическому доминированию. По их словам, американцы больше не могут наращивать или сокращать ежедневный объём добычи в зависимости от ситуации и им становится всё труднее добывать достаточно нефти для удовлетворения спроса. В то время как ископаемое топливо обещает оставаться основным источником энергии ещё многие десятилетия, политика Байдена, нацеленная на усложнение добычи нефти и газа, является «отрицанием реальности» и подвергает экономику США огромному риску.