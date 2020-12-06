Эксперт спрогнозировал скорое возвращение рубля к летним показателям

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Рубль продолжает удивлять скептиков, все дальше отдаляясь от достигнутых в ноябре 2020 года годовых минимумов. Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал, каких высот рубль может добиться дальше.

По его словам, успехи стран в разработке вакцин против коронавируса развернули потоки капиталов на рынки развивающихся стран. Относительно большие потери рубля на фоне конкурентов создали дополнительные предпосылки для изменений негативной динамики, сообщает «Российская газета».

Здесь ключевую роль сыграли высокие цены на нефть. При такой внешней конъюнктуре рубль обречён на «автоматическое» укрепление, нужно только следить за теми факторами, которые могут её изменить, считает эксперт. По его словам, технически в декабре курс доллара может опуститься до 72–73 рублей, а курс евро — до 88–89 рублей.

Решение ОПЕК+ ограничиться повышением добычи на 500 тыс. б/с с января нивелировало один из рисков для рубля. Пока же у него есть шансы и дальше отыгрывать потери июля — октября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что курс доллара в начале следующего года может подняться до 90 рублей. Пока правительство «искусственно» сдерживает его рост и до конца года курс останется прежним. Об этом заявил финансист и бизнесмен Дмитрий Котов. По его мнению, постоянно сдерживать рост курса, чтобы не создавать дополнительных проблем россиянам, у кабмина не получится.