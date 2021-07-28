Россиянам рассказали, чем грозит появление кредитных пузырей

Кредитные пузыри возникают из-за того, что нет правильной системы регулирования кредитных отношений. Если они продолжат стремительно расти, то это негативно отразится на экономике страны. Об этом NEWS.ru сообщил российский учёный-экономист, публицист Андрей Колганов.

Достаточно вспомнить кризис, который начался в 2008 году. Тогда спусковым крючком стал пузырь кредитования в США, поясняет эксперт.

Кризис тогда начался из-за того, что в США получили широкое распространение такие кредиты, которые выдавались без проверки платёжеспособности. Это привело к возникновению пузыря, который вызвал лавину неплатежей и банкротств, — отметил Колганов.

Кроме того, пузыри непосредственно влияют на экономический рост страны. Первоначально они его стимулируют, но в определённый момент, когда массово нарастают неплатежи, начинаются экономические проблемы, и чем больше пузырь, тем серьёзнее вызванные им потрясения. Чтобы до этого не доходило, регулятор должен разрабатывать правила, которые помогли бы банкам оценивать кредитную нагрузку заёмщиков, резюмировал публицист.

Ранее ЦБ заявил о появлении «пузырей» при росте кредитования. Если стимулировать экономический рост при помощи инструментов финансового рынка с использованием заёмного финансирования, то подобные решения могут привести к отрицательным последствиям для бизнеса и экономики.