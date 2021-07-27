Эксперт сообщил о последнем рекорде пенсионных накоплений в НПФ

Пенсионные накопления граждан в НПФ достигли рекордных показателей в последний раз, поскольку дальше ожидается их снижение. Об этом NEWS.ru рассказал заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ Евгений Якушев.

Поскольку новые взносы в пенсионную накопительную систему заморожены, то этот рекорд, наверное, последний по активам. Дальше будет только снижение пенсионных накоплений, потому что эти средства будут тратиться на выплату пенсий, — сообщил Якушев.

Кроме того, в связи с заморозкой пенсионных накоплений и решением Центробанка по внесению поправок в правила переходных компаний, в ближайшее время не стоит ожидать каких-либо изменений в составе структуры клиентов НПФ и ПФР.

Ранее стало известно, что пенсионные накопления россиян в НПФ достигли рекордных значений в 3 трлн рублей. При этом пенсионные накопления людей, которые хранят свои средства в ПФР и ими управляют либо частные управляющие компании, либо ВЭБ.РФ, на конец II квартала превысили 2 трлн рублей.