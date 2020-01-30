https://static.news.ru/photo/d7f79258-433e-11ea-8066-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Олег Чередниченко прокомментировал для NEWS.ru решение государства направить на социальную поддержку граждан 4,128 трлн рублей в период до 2024 года.

По его словам, какие-либо сбои в реализации озвученных президентом РФ мер даже не рассматриваются, так как выход страны из второго витка демографической ямы — критически необходимое условие для достижения целевых показателей экономического роста.

Очевидно, что необходимо определить источники дополнительного финансирования. Также очевидно, что «возлагать» это дополнительное бремя на плечи граждан правительство не рискнёт — тренд падения реальных располагаемых доходов прошлого года не «побеждён». А это, в свою очередь, является стоп-фактором развития экономики России — спрос на продукцию ряда ключевых отраслей падает именно по причине низких доходов, — пояснил он.

Чередниченко отметил, что в качестве альтернативного источника остаётся крупный бизнес, для которого возможны «сюрпризы» в виде увеличения нагрузки, в том числе через «замороженные» ранее предложения. Например, введение НДПИ на попутный нефтяной газ.

Не стоит также забывать про такие дополнительные источники, как вывод капиталов из тени — это, в свою очередь, применимо, как к физическим, так и к юридическим лицам. Очевидно, что работа правительства в этом направлении усилится уже с этого года, — подчеркнул эксперт.

Отвечая на вопрос о том, за счёт кого «выиграют» малоимущие — государства или среднего класса, он сообщил, что их «выигрыш» будет обеспечен исключительно через реализацию соцпрограмм, усиленных положениями послания российского лидера.

И финансирование этого «выигрыша», в значительной степени, ляжет на плечи крупного бизнеса, — заключил Чередниченко.

Как писал NEWS.ru, ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей. По словам министра, эти дополнительные расходы на бюджетную и макроэкономическую стабильность влияния не окажут.