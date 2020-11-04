Эксперт рассказал о влиянии выборов в США на курс рубля

https://static.news.ru/photo/1bb68c1a-1f0d-11eb-90e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тенденция в колебаниях рубля сохранится вне зависимости от того, кто станет президентом США — нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп или демократ Джо Байден. Об этом заявил директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР ДВФУ Александр Абрамов.

С рублём, думаю, будет то же самое, что сейчас. Если Трамп победит, сразу будут колебания, если Байден — чуть позже. Все находятся в ожидании, в том числе и доллар. Непонятно, как он себя поведёт, — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что турбулентность проявится при любом президенте США, но когда, пока неизвестно. При этом мир после американских выборов может разделиться на несколько зон влияния. Не исключено, что с собственными валютами. Абрамов назвал рыночную модель экономики, по которой жили развитые страны, исчерпавшей себя, поскольку деньги потеряли кредитную силу.

Все в ожидании создания какой-то новой модели, то ли китайской, то ли индийской, может быть, российской, — предположил эксперт.

Он также обратил внимание на экономические отношения Вашингтона и Пекина, заметив, что Китаю не выгодно разрушать контакты с США, кто бы не стал их президентом. Пекин имеет положительное торговое сальдо и огромные золотовалютные резервы в долларах, пояснил эксперт.

Что будет в случае победы Байдена, пока непонятно, ситуация неопределённости сохраняется. Но, я думаю, что в любом случае нас ждёт схватка США и Китая за 500-миллионный рынок стран Юго-Восточной Азии, — подчеркнул Абрамов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что штат Невада, победа в котором гарантирует президентство Байдену, озвучит новые данные по голосованию на выборах не раньше утра четверга, 5 ноября. Избирком ждёт публикации данных от двух крупнейших округов штата Кларк и Уошо. По времени очередная часть результатов голосования появится в 10:00 (21:00 мск). Пока на сайте госсекретаря Невады Барбары Чегавске сообщается, что процесс подсчёта голосов идёт «ожидаемыми темпами».