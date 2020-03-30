https://static.news.ru/photo/0cd42dfc-5f27-11ea-88b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько месяцев цены на нефть расти не будут. Об этом заявил эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев.

30 марта цена на нефть марки WTI упала ниже $20. По мнению Беляева, на это повлиял распад соглашения ОПЕК+, когда не удалось достичь консенсуса по удержанию цены на нефть, а также снижение темпов роста мировой экономики из-за эпидемии коронавируса. Кроме того, страны-импортёры на пике дешёвой цены на нефть создали запасы и некоторое время не будут их пополнять.

Пока прогнозы не очень оптимистичные. Некоторое время, я думаю, в течение нескольких месяцев, придется пожить в условиях низкой стоимости нефти, — цитирует его Радио Sputnik.

Американские производители считающейся низкокачественной сернистой нефти потеряли покупателей после падения мировых цен. Добывающие компании вынуждены доплачивать за отгрузку, чтобы освободить место в переполненных хранилищах.

Цены на нефть обрушились после срыва сделки ОПЕК+, когда Россия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.