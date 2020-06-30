Эксперт рассказал, когда подешевеет доллар

https://static.news.ru/photo/a9103d00-bb34-11ea-8e24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков заявил, что рубль имеет все шансы снова укрепиться. По его словам, цифры в районе 60 рублей за доллар пока кажутся нереальными, но диапазон 65-70 рублей видится вполне возможным.

Данный сценарий будет воплощаться в жизнь по мере разработки вакцины от коронавируса. Также на курс рубля повлияют финансовые вливания регуляторов в мировую экономику. Об этом эксперт рассказал агентству «Прайм».

Для этого проблема COVID-19 должна постепенно отойти на второй план и стать больше медицинским вопросом, а не экономическим условием, — пояснил Кочетков.

Он добавил, что некоторое время ещё может сохраняться неуверенность в рубле, но рублёвые долговые инструменты и российский фондовый рынок остаются одними из самых высокодоходных в мире. Интерес к ним будет неизбежно проявляться, а, значит, высокими остаются шансы на укрепление рубля, отметил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доллар в 2020 году может вернуться к отметке 60 рублей, так как разница между инфляцией в России и в США сокращается. Кроме того, отечественная валюта защищена от влияния сильных колебаний цены на нефть благодаря бюджетному правилу. Об этом заявил президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.