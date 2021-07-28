Эксперт предрёк ослабление рубля в августе

Рубль может по итогам августа ослабнуть из-за нескольких негативных факторов. Об этом в своей статье для «Российской газеты» заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

По его словам, провал китайских индексов в конце прошлой недели не смог навредить рублю. Инвесторы по-прежнему готовы были вкладывать деньги в высокодоходные валюты, а это было благоприятным фактором для рубля, особенно после недавнего повышения ключевой до 6,5%.

Эксперт уточнил , что негативная динамика на рынках Китая часто приводит к росту защитных активов, что может отрицательно сказаться на курсе рубля. В этом случае курс доллара вырастет до более чем 75 рублей, евро — до 88 рублей, а стоимость нефти Brent снизится до $70 за баррель.

При этом рубль будет расти, если снижение в Китае не приведёт к глобальной ликвидации акций или рисковых активов. Если же положение на фондовых рынках Китая стабилизируется, а восстановление спроса на рисковые активы продолжится, стоит ожидать дальнейшего укрепления рубля как к доллару, так и к евро. В этом случае курс доллара к концу августа может составить 71,5 рубля, а курс евро снизится до 85 рублей.

Для реализации этого сценария мы должны увидеть не только стабилизацию фондовых рынков Китая, но также неспешность ФРС США на пути ужесточения монетарной политики, — подчеркнул эксперт.

Ранее Купцикевич заявил о возможном возврате доллара к стоимости в 60 рублей за единицу. По его словам, это произойдёт из-за цикличности соотношения российской и американской валют. Так, с начала 2003 года по середину 2008 года рубль укрепился к доллару на 25%. По прогнозу Купцикевича, евро также может стабилизироваться и закрепиться на несколько лет в диапазоне 85–95 рублей, отыграв 5–10%.