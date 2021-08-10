Инновационным фирмам предложили помочь в выходе на внешние рынки

Российским малым и средним инновационным компаниям необходима помощь в выходе на внешние рынки. Об этом ТАСС заявил директор Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Дан Медовников.

По его словам, ограниченность внутреннего рынка является самым серьёзным барьером развития технологического бизнеса в РФ: как показывает практика, наиболее удачные стартапы активно развиваются, переходя в другую юрисдикцию, в то время как малые и средние компании, построившие производство, не могут самостоятельно выйти на глобальный рынок.

Кроме того, в стране поддерживается ряд стартапов и разработок студенческих команд, однако на определённом этапе стартап должен превращаться в более зрелое, конкурентоспособное образование, начинать приносить прибыль и расти дальше. Однако в России этого не происходит, так как для технологических компаний, относящихся к сфере малого и среднего предпринимательства, нет развитых инструментов поддержки.

Эксперт уточнил, что средняя по размерам компания с выручкой в 2 млрд рублей уже не может получить гранты, хотя по мировым меркам компания с такой выручкой считается небольшой, а средним бизнесом считается компания с выручкой в €50 млн (4,3 млрд рублей). Кроме того, у малых и средних компаний нет возможности обратиться к большому консалтинговому агентству, чтобы получить помощь и нормально выстраивать стратегию развития технологического бизнеса. В этом отношении им также не обойтись без помощи государства.

Ранее представители бизнеса заявили о чрезмерной формализованности и медленном процессе внедрения инновационных разработок в России. Чтобы изменить ситуацию, бизнесмены предложили применять менее формализованный подход при внедрении инновационных разработок, проявлять больше гибкости и повышать скорость принятия решений. По их мнению, конкурентоспособности продуктов на глобальном рынке мешают недостаточный уровень специалистов, усложнённый доступ к инструментам финансовой поддержки и недостаточно развитая защита интеллектуальной собственности. Также необходимо обеспечить доступность внутреннего рынка и возможность действовать в связке с научными коллективами, оценивая научный капитал с точки зрения рыночного потенциала и выявляя наиболее перспективные разработки.