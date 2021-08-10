Инновационным фирмам предложили помочь в выходе на внешние рынки

Российским малым и средним инновационным компаниям необходима помощь в выходе на внешние рынки. Об этом ТАСС заявил директор Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Дан Медовников.
По его словам, ограниченность внутреннего рынка
Кроме того, в стране поддерживается ряд стартапов и разработок студенческих команд, однако на определённом этапе стартап должен превращаться в более зрелое, конкурентоспособное образование, начинать приносить прибыль и расти дальше. Однако в России этого не происходит, так как для технологических компаний, относящихся к сфере малого и среднего предпринимательства, нет развитых инструментов поддержки.
Эксперт уточнил, что средняя по размерам компания с выручкой в 2 млрд рублей уже не может получить гранты, хотя по мировым меркам компания с такой выручкой считается небольшой, а средним бизнесом считается компания с выручкой в €50 млн (4,3 млрд рублей). Кроме того, у малых и средних компаний нет возможности обратиться к большому консалтинговому агентству, чтобы получить помощь и нормально выстраивать стратегию развития технологического бизнеса. В этом отношении им также не обойтись без помощи государства.
Ранее представители бизнеса заявили о чрезмерной формализованности и медленном процессе внедрения инновационных разработок в России. Чтобы изменить ситуацию, бизнесмены предложили применять менее формализованный подход при внедрении инновационных разработок, проявлять больше гибкости и повышать скорость принятия решений. По их мнению, конкурентоспособности продуктов на глобальном рынке мешают недостаточный уровень специалистов, усложнённый доступ к инструментам финансовой поддержки и недостаточно развитая защита интеллектуальной собственности. Также необходимо обеспечить доступность внутреннего рынка и возможность действовать в связке с научными коллективами, оценивая научный капитал с точки зрения рыночного потенциала и выявляя наиболее перспективные разработки.