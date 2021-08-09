Бизнесмены рассказали, что мешает им внедрять инновации

Представители бизнеса заявили о чрезмерной формализованности и медленном процессе внедрения инновационных разработок в России. Об этом стало известно в ходе опроса, проведённого компанией «Роснано». Его результаты приводятся на сайте компании.

По словам бизнесменов, рынок инвестиций в новые разработки в России существенно проигрывает американскому и европейскому, а также азиатскому рынку. Чтобы изменить ситуацию, 62% бизнесменов предложили применять менее формализованный подход при внедрении инновационных разработок, проявлять больше гибкости и повышать скорость принятия решений. 52% респондентов заявили, что конкурентоспособности продуктов на глобальном рынке мешают недостаточный уровень специалистов и отсутствие компетенций. Половина участников опроса потребовали упрощения доступа к инструментам финансовой поддержки, а 47% указали на недостаточно развитую защиту интеллектуальной собственности.

Опрос показал, что система взаимодействия с предпринимателями в сфере технологий работает недостаточно эффективно, о чем свидетельствует в том числе снижение числа ежегодных стартапов. Для улучшения ситуации необходимо обеспечить доступность внутреннего рынка и возможность встраивания новых продуктов в производственные цепочки. Кроме того, бизнес должен действовать в связке с научными коллективами, оценивая научный капитал с точки зрения его рыночного потенциала и выявляя наиболее перспективные разработки.

Ранее эксперты заявили, что российским властям необходимо делать ставку на сегмент развивающихся технокомпаний, чтобы быть успешными на рынках разработки научных открытий и биотехнологий. Хотя теоретически такие компании помогают увеличить совокупный размер налоговых поступлений в бюджет страны, российские частные инвесторы не уделяют им должного внимания, притом что этот бизнес-сегмент уже давно перерос стадию стартапа и нуждается в серьёзном денежном финансировании.