Аналитик назвала предпосылки для появления в России 10 «Яндексов»

Поддержка быстрорастущих технологических компаний поможет в обозримой перспективе создать в России 10 новых «Яндексов». Слова первого заместителя генерального директора «Иннопрактики» Натальи Поповой приводит ТАСС.

По её мнению, российским властям необходимо делать ставку на сегмент развивающихся технокомпаний, чтобы в дальнейшем быть успешными на рынке сфер deeptech (разработка научных открытий) и biotech (проекты в области биотехнологий). В свою очередь, так называемые национальные чемпионы в будущем увеличат совокупный размер налоговых поступлений в бюджет страны.

Благодаря своим темпам роста компании национальные чемпионы увеличивают налоговые поступления в бюджеты всех уровней и создают новые высококвалифицированные рабочие места, препятствуя утечке мозгов, — подчеркнула эксперт.

Директор Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса ВШЭ Дан Медовников отметил значение быстрорастущих компаний для создания рабочих мест в развитых странах мира. Несмотря на это, их доля в национальных экономиках по разным оценкам составляет от 4% до 7% и лишь в некоторых случаях превышает 10%.

Председатель совета директоров группы компаний «Унихимтек» Владимир Авдеев, в свою очередь, заявил, что в России частные инвесторы пока не уделяют должного внимания подобным быстроразвивающимся компаниям. В то же время этот бизнес-сегмент, по его мнению, уже давно перерос стадию стартапа и нуждается в серьёзном денежном финансировании.

Наш сегмент технологического бизнеса уже перерос стадию стартапа, поэтому риски таких инвестиций минимальны. При этом быстрый рост выручки может достаточно оперативно окупить такие инвестиции, — заключил он.

Ассоциация «Национальные чемпионы» была создана в России при поддержке Минэкономразвития. Её приоритетным направлением является проект под названием «Поддержка высокотехнологических компаний-лидеров». В состав участников вошли более 80 отечественных компаний, работающих в сфере хай-тек.

Ранее сооснователь группы компаний «Технопарк» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы «Роснано» Денис Ковалевич оценил развитие стартапов в России. По его словам, отставание страны от передовых лидеров в сфере высокотехнологичных проектов продолжает увеличиваться, однако в дальнейшем отставание можно будет сократить за счёт привлечения частных инвестиций в эту отрасль.