Эксперт предложил помочь россиянам тысячей рублей

Глава аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов предложил выплачивать по 500–1000 рублей малообеспеченным гражданам России на покупку продуктов питания, пишет «Российская газета».
По его мнению, таким образом государство
Вопрос в темпах. Кстати, во второй половине года, вероятно, он начнёт замедляться из-за сезонных факторов, - добавил Сизов.
Выплаты, по его мнению, могли бы помочь нуждающимся россиянам и поддержать спрос на отечественное продовольствие. В качестве примера он привёл программу SNAP, которая сейчас действует в США. Так, если доход не превышает определённого уровня на одного члена семьи, то американские власти выплачивают на продукты питания около $200 на человека.
Ранее сообщалось, что фракция «Справедливая Россия» внесла в палату законопроект о введении в России безусловного базового дохода. Если он будет одобрен, то гражданам страны начнут выплачивать по 10 тысяч рублей. Предполагается, что его реализация потребует от бюджета ежегодно 18 трлн рублей.