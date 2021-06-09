Россиянам предложили раздать по 10 тысяч рублей просто так

https://static.news.ru/photo/1eba6f3e-c8fa-11eb-92f2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фракция «Справедливая Россия» внесла в палату законопроект о введении в России безусловного базового дохода. Если он будет одобрен, то гражданам страны начнут выплачивать по 10 тысяч рублей, пишут «Известия».

Председатель фракции Олег Шеин напомнил , что по поручению президента РФ Владимира Путина семьям с детьми уже несколько раз выплачивали некоторые средства на фоне пандемии коронавируса. В партии считают, что именно с этой категории граждан нужно начать безвозмездные выплаты — по 10 тысяч в месяц на каждого ребёнка. Уже осенью планируется расширить инициативу на всех россиян.

Как пояснил Шеин, инициатива будет обсуждаться «с обществом и экспертными группами, чтобы расчёты были корректными». Предполагается, что её реализация потребует от бюджета ежегодно 18 трлн рублей.

Член думского комитета по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев («Единая Россия») назвал правильным предлагаемое решение, однако заметил, что «нужно определить, потянет ли бюджет». Предполагается, что инициатива будет введена не раньше 2023 года.

Ранее сообщалось, что выплату к началу учебного года в 10 тысяч рублей распространят в том числе и на детей-инвалидов старше 18 лет, поскольку они учатся в школах дольше обычного. Таким образом, всего эту выплату получат более 20 млн российских детей.