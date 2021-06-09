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Россиянам предложили раздать по 10 тысяч рублей просто так

11:04, 09 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фракция «Справедливая Россия» внесла в палату законопроект о введении в России безусловного базового дохода. Если он будет одобрен, то гражданам страны начнут выплачивать по 10 тысяч рублей, пишут «Известия».

Председатель фракции Олег Шеин напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина семьям с детьми уже несколько раз выплачивали некоторые средства на фоне пандемии коронавируса. В партии считают, что именно с этой категории граждан нужно начать безвозмездные выплаты — по 10 тысяч в месяц на каждого ребёнка. Уже осенью планируется расширить инициативу на всех россиян.

Как пояснил Шеин, инициатива будет обсуждаться «с обществом и экспертными группами, чтобы расчёты были корректными». Предполагается, что её реализация потребует от бюджета ежегодно 18 трлн рублей.

Член думского комитета по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев («Единая Россия») назвал правильным предлагаемое решение, однако заметил, что «нужно определить, потянет ли бюджет». Предполагается, что инициатива будет введена не раньше 2023 года.

Ранее сообщалось, что выплату к началу учебного года в 10 тысяч рублей распространят в том числе и на детей-инвалидов старше 18 лет, поскольку они учатся в школах дольше обычного. Таким образом, всего эту выплату получат более 20 млн российских детей.

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