Маркетолог рассказал, куда вложить деньги вместо закрутки банок

Вместо маринования на зиму молодых овощей и фруктов в 2021 году лучше приобретать морские и речные туры по России. Об этом NEWS.ru заявил член совета гильдии маркетологов Николас Коро.

В закупочном плане лето 2021 года сильно отличается от показателей прошлого года и тем более от 2019 года, когда пандемии ещё не было. Сейчас невыгодно делать заготовки на зиму из молодых порослей. Цены на них держатся на высоком уровне, и для зимних заготовок лучше всего подождать основного притока урожая со средней полосы России, который будет к концу лета. Если же мариновать овощи в период высоких цен, то средняя переплата будет минимум 30%.

Лучше всего вкладываться в речные и морские туры по России. Сейчас на них самые низкие и выгодные цены. Кроме того, есть приятный бонус в виде кешбэка, который вы можете потом потратить на другие покупки, — отметил эксперт.

На сегодняшний день компенсация за российские туры составляет 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Для получения кешбэка необходимо иметь платёжную карту «Мир», которая должна быть зарегистрирована в реестре по возврату средств.

Сложная ситуация, связанная с пандемией коронавируса, может иногда заставлять граждан возвращать свои путёвки. Если люди приобретали заграничные туры, то процесс возврата денег сильно затягивается. Что же касается российских путешествий, то тут процесс максимально простой и не занимает много времени.

Моду на молодые заготовки лучше отложить на пару месяцев. Нужно уметь заглядывать вперёд и смотреть, что выгодно. Сейчас это российские туры. А морковка может подождать до осени, — заключил Коро.

Ранее стало известно, что глава агрохолдинга выступил против заморозки цен. По его мнению, мера, принятая в начале года, не возымела никакой пользы.