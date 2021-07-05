Глава агрохолдинга выступил против заморозки цен

Глава агрохолдинга «Мираторг» Виктор Линник высказался против заморозки цен на продукты. По его мнению, мера, принятая в начале года, не возымела никакой пользы, пишет РБК.

Заморозка цен нивелирует мотивы к развитию, уверен олигарх.

Когда вы начинаете жёстко заниматься регулированием цен — на то же масло подсолнечное по всей цепочке, не будет там мотива развиваться. Не будет просто продукта, вернёмся в добрые советские времена, — заверил Линник.

Лучше было бы сосредоточиться на повышении доходов россиян и поддержке нуждающегося населения. Хотя стратегически решение было оправдано форс-мажорными обстоятельствами в связи с коронавирусом, уточняет бизнесмен.

Но, мне кажется, надо вносить корректировки — чем быстрее, тем лучше, сконцентрироваться всё-таки на повышении доходов населения, помощи социальным слоям, кто в этом нуждается. Соответственно, бизнес должен работать, зарабатывать, — считает глава агрохолдинга.

Как сообщалось ранее, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор считает опасной фиксацию цен на продукты питания в рамках борьбы с ростом цен.