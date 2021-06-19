Набиуллина назвала опасной заморозку цен на продукты

https://static.news.ru/photo/c35581c6-d252-11eb-8a6c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор считает опасной фиксацию цен на продукты питания в рамках борьбы с ростом цен. Об этом сообщает KP.RU.

Она рассказала , что длительное сдерживание стоимости не создаёт стимулов для производителей, тем самым вызывает дефицит и провоцирует появление чёрного рынка. В качестве примера Набиуллина привела опыт СССР. По её мнению, использовать фиксацию цен стоит лишь в редких случаях.

В крайних, экстренных случаях, на очень короткое время, если других возможностей нет или время упущено, то регулированием цен можно воспользоваться. Но это очень опасно, — предупредила Набиуллина.

В заключение глава ЦБ добавила, что кратное изменение цен на ряд товаров носит временный характер. Также не исключена дефляция, то есть снижение стоимости на отдельные товары. Подобный процесс уже наблюдался в 2017–2019 годах, когда смартфоны, телевизоры и планшеты сильно потеряли в стоимости.

Ранее сообщалось, что в период с 8 по 15 июня в России усилился рост цен на овощи. В среднем цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,2%.