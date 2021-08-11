Эксперт оценил влияние онлайн-продажи вина на рынок в России

Запуск онлайн-продаж российского вина не повлияет на его реализацию в стране, так как данное решение не рассчитано на широкие слои населения и призвано популяризировать фермерское виноделие. Об этом РИА Новости заявил директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Это не новый канал продаж в нашей стране, и он не увеличит объём продаж алкоголя в целом: ни один канал, даже новый, не увеличивает продажи, — сказал Дробиз.

По его мнению, проект ориентирован в основном на достаточно дорогой алкоголь и будет востребован у 20% населения — представителей среднего класса, проживающих в крупных региональных центрах. В целом же проект направлен на популяризацию российского вина, и прежде всего малого виноделия, с небольшими объёмами которого отказываются работать федеральные сети.

Дробиз также предположил, что в дальнейшем к таким продажам могут присоединиться другие операторы онлайн-торговли, тогда как «Почта России» передаст проект другим структурам.

Представители «Почты России» уточнили, что инфраструктура для старта эксперимента в целом готова, в ближайшее время планируется наладить интеграцию с необходимыми информационными системами и подготовить удобный интернет-ресурс для клиентов. Компания уже ведёт переговоры с некоторыми производителями вина, но официально сможет принимать заявки только после принятия законопроекта.

Ранее Минфин предложил запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии. Заказ вина будет проводиться через сайт «Почты России», сроки эксперимента и возможность расширения пилотной зоны проекта определит правительство. Эксперимент должен начаться 1 января 2022 года.