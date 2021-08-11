Продажу российского вина в Интернете предложили запустить в 2022 году

Минфин предложил с 1 января 2022 года запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Заказы вина предлагается проводить через сайт «Почты России», сроки эксперимента будут определены правительством. Доставка вина будет осуществляться на территории столичного региона и Мордовии, однако район пилотного проекта может быть расширен по решению кабмина.

Ранее сообщалось, что онлайн-продажу алкогольной продукции могут наладить с помощью Единой биометрической системы и сайта госуслуг. Использование биометрии позволит подтверждать возраст покупателя и регулировать рынок спиртосодержащей продукции в Интернете. Доставкой из магазинов будут заниматься «Почта России» и курьерские службы.

Отмечается, что легализовать продажу алкоголя в Интернете смогут постепенно: сначала наладится продажа вина и игристых вин у производителей и оптовых компаний, а до начала 2023 года система сможет распространиться на производителей пива, пивных напитков и других.