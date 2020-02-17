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Онлайн-продажу алкогольной продукции могут наладить с помощью единой биометрической системы и сайта госуслуг. Использование биометрии позволит подтверждать возраст покупателя и регулировать рынок спиртосодержащей продукции в Интернете. Об этом сообщила газета «Известия».

Такой подход позволит детально изучить потенциальные риски, создаст практическую базу для разработки подзаконных нормативных актов, а также даст возможность выстроить бизнес-процессы компаний в полном соответствии с будущим законодательством, — процитировала письмо Ассоциации компаний интернет-торговли газета «Известия».

Предполагается, что покупатель после этапа выбора способа оплаты будет проходить дополнительную проверку с помощью сайта госуслуг и Единой биометрической службы. Благодаря биометрическим данным покупатель сможет подтвердить свои личность и возраст.

Доставкой из магазинов будет заниматься «Почта России» и курьерские службы.

Отмечается, что легализовать продажу алкоголя в Интернете смогут постепенно: до 1 января 2021 года наладится продажа вина и игристых вин у производителей и оптовых компаний, до начала 2023 года система сможет распространиться на производителей пива, пивных напитков и других.

Ранее NEWS.ru писал о том, что комитет Госдумы хочет снять ограничения с рекламы вина из России, а также легализовать продажи отечественного вина в Интернете.