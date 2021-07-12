Эксперт усомнился в ажиотажном спросе на лекарства от ковида

Несмотря на информацию об ажиотажном спросе на лекарства от коронавирусной инфекции, на данный момент не приходится говорить ни о существенном росте спроса на те или иные виды медицинских препаратов, ни о возможном их дефиците. Об этом NEWS.ru сообщил генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк.

Мы такого не видим <...>. Ажиотажного спроса нет, поэтому говорить о том, что россияне закупаются чем-то, тоже не приходится. Если говорить про общие тенденции по рынку, то мы видим падение в упаковках потребления и падение <...> рубля. Поэтому говорить о том, что рынок растёт, не приходится, рынок не растёт на данный момент, — заявил эксперт.

Отвечая на вопрос, не грозит ли нынешняя ситуация дефицитом лекарств, он уточнил, что в России продаётся около 20 тысяч наименований лекарственных препаратов.

Понятно, что в различные периоды времени по тем или иным причинам возникает дефицит тех или иных препаратов. Грубо говоря, логистически неправильно просчитано потребление, то есть [препараты] не доставлены. И, соответственно, с этой точки зрения глобального дефицита, конечно же, никогда не будет, может на какие-то позиции быть дефектура, но, как правило, она вызывается ажиотажным спросом на тот или иной лекарственный препарат. Пока спроса ажиотажного на те или иные препараты, в том числе на противоковидные, не наблюдается, — заключил Шуляк.

Ранее сообщалось, что россияне бросились скупать лекарственные препараты на фоне опасений, связанных с распространением коронавируса. Так, с января по июнь текущего года российские фармацевтические сети заработали 552,1 млрд рублей — это всего на 1% меньше, чем за тот же период 2020-го. Эксперты объяснили это растущими ценами на лекарства и увеличением объёмов продаж через Интернет. Наибольший рост продаж продемонстрировали препараты от заболеваний крови, в том числе входящие в рекомендации Минздрава по лечению коронавирусной инфекции, а также такие препараты, как «Ксарелто», «Клексан» и «Арепливир».