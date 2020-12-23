Эксперт оценил шансы Минска выбить у Москвы скидку на газ

https://static.news.ru/photo/3a59ca06-44e2-11eb-972a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Добиться снижения цены на российский природный газ на 2021 год у Белоруссии вряд ли получится, рассказал NEWS.ru ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, наиболее вероятный сценарий, что стоимость голубого топлива останется на прежнем уровне.

Минск всё же постарается снизить цену на природный газ от текущего уровня, полагает экономист, но аргументация уже будет другой. Весь 2020 год Белоруссия активно настаивала на уменьшении цены, объясняя это тем, что на европейском рынке газ стал дешевле того, что поставляется в страну из России. В Европе летом голубое топливо можно было купить по $40–50 за тысячу кубометров, а Минск в течение всего года платит $127.

Впрочем, это уникальная ситуация, которая сложилась в Европе только в 2020 году, отмечает специалист. Стечение нескольких обстоятельств — тёплая зима, большие запасы в подземных хранилищах и перенаправление в Европу СПГ из Азии — привели к сильному падению цен на европейском спотовом рынке. Однако сейчас газ там стоит порядка $180–200 за тысячу кубов.

Сейчас Минску невыгодно будет использовать экономический аргумент. Скорее всего, они перейдут к политическим. Будут указывать, что цена в $127 хоть и низкая для европейского рынка, но высока для белорусов. И чем дороже будет газ, тем хуже будет экономическое положения в стране. А это может привести к дополнительному социальному напряжению и в итоге к смене власти, причём в пользу прозападных сил. Думаю, что именно этим Минск будет пугать Москву, — считает эксперт.

Очередной раунд белорусско-российских переговоров по поставкам природного газа в 2021 году состоится на этой неделе, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич. По его словам, после этих переговоров уже можно будет говорить о конкретных результатах.

Шансов снизить цену на газ у Белоруссии немного, полагает Игорь Юшков. По его словам, $127 за тысячу кубов уже низкая цена, и Минску надо будет торговаться, чтобы сохранить хотя бы её на следующий год.

Думаю, что Москва может согласиться оставить текущую цену, но не пойдёт на скидку. Чтобы получить скидку, Минску нужно тоже что-то предложить России. Белоруссия не признала Крым, Абхазию и Южную Осетию. Даже в экономике нет движения — Александр Лукашенко говорил, что перекинет экспорт белорусских нефтепродуктов на российские порты, но спустя полгода этого не произошло. Думаю, что позиция России будет довольно жёсткая и заключаться в том, что не Москва, а Минск должен сделать первый шаг навстречу, — считает экономист.

По его мнению, стоимость природного газа для Белоруссии, скоре всего, останется на текущем уровне. При этом «Газпром» будет в плюсе даже с такой ценой, потому что за прокачку газа он платит своим же дочерним компаниям. К тому же, если сильно повысить цену, Белоруссия может сократить потребление газа и «Газпрому», возможно, тогда придётся сокращать его добычу.