Экономист усомнился в пользе искусственного интеллекта

https://static.news.ru/photo/987928dc-a9c0-11eb-869e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение Минцифры России внедрять ИИ-технологии во всех отраслях экономики нельзя назвать бесспорным. Об этом в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» рассказал профессор кафедры менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Валерий Масленников.

Экономист считает, что влияние искусственного интеллекта на экономику покажет себя ещё не скоро. Как отметил специалист, ведомству по профилю положено продвигать новые технологии, однако здесь дело касается экономики, где во главу угла ставится эффективность решений, поскольку речь идёт о хозяйственных функциях, которые ранее были прерогативой человека.

Данный вопрос на ближайшие 15 лет обозначен как тренд, но быстрого эффекта предложенные решения не дадут. Нет сомнений, что надо заявлять искусственный интеллект в различных сферах деятельности, но не существует простых и одновременно эффективных решений. Пока это больше философское понятие, чем практическое или экономическое, — сказал Масленников.

Он подчеркнул, что сейчас нейросети и самообучающиеся технологии только формируются и являются вопросом будущего. Кроме того, внедрение ИИ не уберёт человека из экономического процесса, но может сделать его труд эффективнее. По мнению Масленникова, здесь главным вопросом является то, какие именно функции человека можно заменить нейросетью.

Эксперт пояснил, что экономика продолжит меняться, некоторые профессии уйдут в прошлое, но человек сохранит в ней главную роль.

Безотбойных технологий не существует. Непонятно, как ИИ повлияет на рынок труда и профессий. Наверное, человека освободят от рутинного труда, но если взять учителя, то для него это ведение отчётности и достижений, возможны когнитивные тренажёры для обучающихся, однако это не заменит человека, который уйдёт в другие сферы деятельности, — резюмирует Масленников.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил внедрить ИИ в повседневную жизнь россиян, включая госуправление. Он отметил, что федеральные органы исполнительной власти не спешат этого делать. Причиной сложившейся ситуации названо непонимание государственным аппаратом важности технологий искусственного интеллекта.

Как сообщалось, кабмин РФ может облегчить отечественным предприятиям, занимающимся внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ), получение господдержки. Инициативу разработали в Минпромторге. В документе говорится в том числе о нейросетях в навигации, беспилотных автомобилях и роботах. Участники рынка сочли новый механизм финансирования более прозрачным, чем выделение средств через госконтракты.