Эксперт оценил идею продажи российского вина по Интернету

https://static.news.ru/photo/146697a6-bd42-11eb-bcf6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа и доставка российского вина через «Почту России» не повлияют ни на сложившуюся торговую ситуацию, ни на рост потребления спиртного. Об этом «360» рассказал руководитель Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРА» Вадим Дробиз.

Эксперт отметил , что отечественные виноделы не могут производить много продукции. Российского вина на рынке мало, поэтому его продажа по почте не приведёт к росту потребления. Продажа по почте — это просто канал, который удобен потребителю, то есть потребитель всё равно пойдёт и купит эту продукцию в магазине, считает Дробиз.

Единственная страна в Европе — это Россия. И ещё одна есть страна, где не продаётся алкоголь в Интернете. Все остальные страны цивилизованные в Интернете алкоголь продают, — пояснил он.

Как рассказал специалист, в России нелегальная торговля алкоголем в Интернете существует уже с 2007 года, в связи с этим легализация этого канала торговли стала необходимостью.

Ранее стало известно, что госкомпания готовится провести эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей, в том числе путём заказа через онлайн-ресурсы АО «Почта России». Соответствующее поручение правительству и почтовому оператору в начале апреля дал президент РФ Владимир Путин. Эксперимент может начаться уже летом этого года в Москве и Мордовии. В случае успеха к 2025 году «алкогольный» оборот компании может составить 100 млрд рублей.