«Почта России» будет продавать алкоголь онлайн

https://static.news.ru/photo/ea46d7de-b949-11eb-9b0d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперимент по продаже российского вина через инфраструктуру «Почты России» может начаться уже летом этого года в Москве и Мордовии. В случае успеха, к 2025 году «алкогольный» оборот компании может составить 100 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию компании, которая собирается заняться онлайн-продажей алкоголя.

Провести эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей, в том числе путём заказа через онлайн-ресурсы АО «Почта России», правительству и почтовому оператору в начале апреля поручил президент Владимир Путин, — говорится в презентации «Доставка российского вина напрямую покупателям — D2 °C торговля».

Заместитель гендиректора «Почты России» Алексей Скатин подтвердил агентству, что представители компании входят в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя, где сейчас прорабатываются технические параметры такого решения.

Продажи алкоголя через почтовых операторов практикуются во Франции и Австрии.

В России дистанционная продажа алкоголя запрещена с 2007 года. Однако некоторые производители используют принцип click&collect, когда покупатель резервирует товар, но оплачивает и забирает его в офлайн-магазине. В ближайшие годы Beluga Group, например, собирается запустить четыре магазина-склада для сбора онлайн-заказов.

Крупнейший российский производитель водки планирует к 2024 году увеличить долю онлайн-продаж минимум в три раза. Если в 2020 году онлайн-заказы составили 3%, или 750 млн рублей доходов розничного подразделения, то через три года этот показатель должен вырасти до 10–15%, производитель ожидает, что доходы от дистанционной торговли составят порядка 8–12 млрд рублей.