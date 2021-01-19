Эксперт назвал способ обхода санкций по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/b9e65f0c-5a3e-11eb-bd91-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Санкции, которые намерены ввести США против российского судна «Фортуна», ничего не изменят в раскладе по «Северному потоку — 2», считает руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов. По его словам, Россия готова к новым ограничительным мерам: «Фортуна» и «Академик Черский», достраивающие трубопровод, оформлены не на «Газпром» и не на Nord Stream 2 AG, а на другие организации, которыми можно пожертвовать ради реализации проекта.

Американские ограничения в отношении компании, владеющей «Фортуной», являлись ожидаемыми. Никакой неожиданности здесь нет. Всё зависит от политики США при новой администрации. Если команда Байдена не будет пытаться целенаправленно давить на этот проект, то санкций можно избежать, ещё раз перерегистрировав это судно, — заявил ФБА «Экономика сегодня» Перов.

При этом специалист не исключил, что президентство Байдена может «придать импульс налаживанию российско-американских отношений». И проект строительства российского газопровода сейчас во многом зависит от жёсткости его политики. По мнению Перова, санкции, уже введённые против «Северного потока — 2», «могут быть обойдены конкретными политическими ходами».

Как писал NEWS.ru, американские власти намерены ввести 19 января санкции против судна «Фортуна». Оно задействовано на строительстве газопровода «Северный поток — 2». Санкции также затронут владельца корабля — компанию «КВТ-Рус». Вашингтон уже уведомил федеральное правительство ФРГ и других европейских партнёров о введении санкций.

«Северный поток — 2» свяжет Россию и Германию двумя нитками газопровода. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ. Прокладка газопровода была остановлена в декабре 2019 года после санкций в отношении швейцарской компании Allseas.

В декабре 2020 года строительство продолжилось, судно «Фортуна» уложило 2,6 км труб в немецких водах. Недостроенными остались участки газопровода в водах Дании и около 28 километров в водах Германии. Датские власти разрешили использовать «Фортуну» для укладки труб с 15 января, в немецких водах можно продолжать работу до конца мая.