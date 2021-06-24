Эксперт назвал привлечение пенсионеров на стройки лишним действием

Привлечение неработающих пенсионеров не изменит ситуацию с нехваткой кадров в строительной отрасли. Об этом NEWS.ru рассказал заслуженный строитель России Азарий Лапидус.

Пенсионер по определению квалифицированным специалистом быть не может, так как в силу возраста и здоровья большинство действий, которые необходимо выполнять на стройке, ему недоступны. Кроме того, пенсионеры уже не смогут обучиться серьезной профессии.

Однако пенсионеры могут быть рабочими самых нижних разрядов и разнорабочими, но продолжительность рабочего дня в силу того же возраста должна быть минимальной.

С определённого возраста начинают теряться навыки, связанные с передвижением и физической нагрузкой. Если у человека до этого не было опыта в строительной сфере, то он может быть, скажем, простым каменщиком. Но такая работа для пенсионера не только трудна, но и даже опасна, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в правительстве предложили отправить на стройки пенсионеров.