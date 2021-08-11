Названы ориентировочные ставки по банковским вкладам по итогам года

Цикл повышения банковских вкладов не остановится на отметке в 5,3% годовых и по итогам 2021-го может добраться до показателей в 6%. Такое мнение высказал NEWS.ru эксперт Института центра развития НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

По его словам, розничные депозиты также пойдут по той же динамике, что и ключевая ставка Центробанка РФ, которую неоднократно повышали с начала текущего года. Однако ситуация с банковскими вкладами будет во многом зависеть от темпов инфляции в стране.

Если исходить из гипотезы, что инфляция в стране к концу декабря этого года достигнет отметки в 6,5%, то размер ставок по банковским вкладам будет ей слегка уступать, находясь приблизительно на отметке в 5,9–6%. Однако можно с уверенностью утверждать, что он точно не опередит инфляцию, — подчеркнул он.

Также аналитик отметил, что банковские ставки за последний год стали более привлекательными для граждан. В частности, их средний размер в прошлом году составлял около 4%, в этом же он существенно увеличился, подойдя вплотную к допандемийному уровню.

В настоящее время россиянам есть весомый смысл хранить ликвидность, открывая банковские вклады. ЦБ подтвердил дальнейшие перспективы роста ставок по ним, поэтому у граждан появилась реальная возможность сохранить свои сбережения в условиях экономического кризиса, вызванного коронавирусной пандемией, — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что российские банки подняли ставки по кладам до 5,298% годовых, вернув их размер к показателям 2019 года. С начала августа 2021-го индекс FRG100, отражающий среднюю доходность вкладов сроком до одного года в 54 российских банках, вырос на 0,16 процентных пункта, что стало самым значительным приростом за декаду с ноября 2018 года.