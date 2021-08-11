Российские банки вернули ставки по вкладам к докризисному уровню

По состоянию на сегодня, 11 августа, индекс FRG100, отражающий среднюю доходность вкладов сроком до одного года в 54 российских банках, достиг отметки 5,298% годовых. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные международной компании Frank RG.

Отмечается, что этот уровень соответствует показателям конца 2019 года. С начала августа 2021-го индекс вырос на 0,16 процентных пункта, что является самым значительным приростом за декаду с ноября 2018 года.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев назвал подобную тенденцию ожидаемой реакцией на ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка РФ. Однако эксперт подчеркнул, что ожидал более сильной позиции российских финансовых организаций по данному вопросу.

Ранее россиянам рассказали, где лучше хранить собственные сбережения. Начальник управления операций с ценными бумагами МТС Банка Роман Дмитриев рекомендовал гражданам разместить финансовую «подушку безопасности» на коротких депозитах сроком от трёх до шести месяцев, а также на облигациях федерального займа со сроком погашения в три — пять лет.