Российские банки вернули ставки по вкладам к докризисному уровню

По состоянию на сегодня, 11 августа, индекс FRG100, отражающий среднюю доходность вкладов сроком до одного года в 54 российских банках, достиг отметки 5,298% годовых. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные международной компании Frank RG.
Отмечается, что этот уровень
Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев назвал подобную тенденцию ожидаемой реакцией на ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка РФ. Однако эксперт подчеркнул, что ожидал более сильной позиции российских финансовых организаций по данному вопросу.
Ранее россиянам рассказали, где лучше хранить собственные сбережения. Начальник управления операций с ценными бумагами МТС Банка Роман Дмитриев рекомендовал гражданам разместить финансовую «подушку безопасности» на коротких депозитах сроком от трёх до шести месяцев, а также на облигациях федерального займа со сроком погашения в три — пять лет.