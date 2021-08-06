Россиянам рассказали, где лучше хранить деньги

Россиянам рекомендовано разместить финансовую «подушку безопасности» на коротких депозитах сроком от трёх до шести месяцев, а также на облигациях федерального займа со сроком погашения в три-пять лет. Об этом РИА Новости сообщил начальник управления операций с ценными бумагами «МТС Банка» Роман Дмитриев.

По его словам, с повышением ключевой ставки банки начали поднимать процентные ставки по депозитам, однако рост ставок в долгосрочной перспективе пока неясен. Поэтому часть накоплений следовало бы держать в относительно коротких депозитах на три — шесть месяцев, а после нормализации денежно-кредитной политики и повышения ставок по длинным срокам разместить средства по более привлекательным ставкам и на более длительный срок в два-три года.

Кроме того, следует обратить внимание на государственные облигации федерального займа сроком от 3 до 10 лет и доходностью в 6,75–7% годовых, что выше депозитных ставок в крупных банках. «Учитывая долгосрочный прогноз Банка России по инфляции на уровне не выше 4% годовых, такие ставки являются достаточно привлекательными для вложений частных инвесторов», — добавил Дмитриев.

Ранее сообщалось, что в июле россияне смогли нарастить на своих банковских счетах валютные сбережения до $92,7 млрд., что стало максимумом с начала пандемии коронавируса. Так, валютные сбережения граждан с конца июня увеличились на 1,2%, достигнув максимального показателя с февраля 2020 года. Тогда это значение составляло $94,3 млрд. Нынешний рост валютных сбережений эксперты объясняют намерением россиян застраховаться от падения рубля.