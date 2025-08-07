Эксперт назвал минусы слишком крепкого и слабого рубля Аналитик Шнейдерман: крепкий рубль плох для экспортеров, слабый — для россиян

Слишком сильный и крепкий рубль сокращает выручку российских экспортеров, заявил NEWS.ru руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Сверхслабый рубль, напротив, ускоряет инфляцию и, как следствие, бьет по карману россиян, отметил эксперт. В этом случае падают реальные доходы населения, добавил он.

Слишком сильный и крепкий рубль делает российский экспорт менее выгодным: падают доходы от продажи сырья, металлов, продовольствия. Сверхслабый рубль ускоряет инфляцию: дорожает все импортное, от техники до комплектующих и лекарств. Потребительский спрос оказывается под давлением, падают реальные доходы, — сказал Шнейдерман.

По словам эксперта, в случае излишне высокого курса российской валюты бюджет теряет рублевую выручку, а регионы — частично поддержку и субсидии. Это подрывает устойчивость всей финансовой системы, особенно при высокой доле экспортной экономики, отметил Шнейдерман.

При сверхслабом рубле Центробанк вынужден держать ключевую ставку высокой, что негативно влияет на экономику и инвестиции, добавил аналитик.

Ранее стало известно, что в Минэкономразвития считают нежелательными курсы рубля к доллару ниже 75 и выше 110. Колебания в диапазоне от 85 до 100 рублей за доллар характеризуют как средний риск. Такие изменения курса угрожают достижению ряда национальных целей, полагают в ведомстве.