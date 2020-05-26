Польский эксперт назвал единственный способ остановить «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/29dfd5ae-9f69-11ea-8cc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.Koehler via imago-images.de/Global Look Press

После того как российское судно «Академик Черский» прибыло на место строительства газопровода «Северный поток — 2», существует только один способ остановить работу на проекте — американские санкции.

Если что-то и может помешать россиянам закончить «Северный поток — 2» собственными силами, то это новый набор американских санкций, — заявил эксперт польской консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк датскому изданию Jyllands-Posten.

Журналисты отмечают, что проекту не грозят санкции из-за наличия у РФ судна для достройки. Энергетическим компаниям, которые инвестировали в «Северный поток — 2», могут угрожать только возможные американские санкции.

Издание Jyllands-Posten напоминает, что «Северный поток — 2» столкнётся с рядом трудностей. Европейский суд отказался аннулировать действие Газовой директивы, которая затрагивает трубопроводы, идущие из других стран в ЕС. Её действие не распространяется в течение 20 лет на «Северный поток». Такое решение приняли в Федеральном сетевом агентстве Германии (NBA).

NEWS.ru писал, что действия Германии в отношении «Северного потока — 2» создают неопределённость. Об этом заявил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. По его словам, Берлин не может ничего сделать без Евросоюза.

Ранее оператор «Северного потока — 2» вновь заявил, что газопровод необходимо освободить от ограничений, которые накладывает обновлённая Газовая директива ЕС.