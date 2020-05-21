Эксперт пояснил, что значит освобождение «Северного потока» от директивы ЕС

https://static.news.ru/photo/f51b7dbe-9aef-11ea-a93d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Решение Федерального сетевого агентства ФРГ (BNA) освободить «Северный поток» от газовой директивы ЕС не означает, что такая же судьба ждёт и «Северный поток — 2». Об этом заявил гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

По его словам, заявка регулятору на освобождение от директивы первого газопровода подавалась «на всякий случай», сообщает «Вечерняя Москва».

Когда запустили «Северный поток — 2», Еврокомиссия начала думать, какие бы пакости в связи со всем этим предпринять и распространила действие Третьего энергетического пакета на трубы, идущие по воде. То есть теперь владелец газопровода имел право использовать только половину его мощности, — отметил Симонов.

Он уточнил, что отказ BNA освободить от директивы «Северный поток — 2» вряд ли повлияет на его работу. Кроме того, добавил эксперт, данный газопровод ещё надо достроить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что BNA освободило «Северный поток» от соблюдения норм европейской газовой директивы на 20 лет. Заявку на такое решение подали 19 декабря 2019 года. Власти вывели из-под действия норм участок, расположенный на территории ФРГ.