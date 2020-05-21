Эксперт оценил действия Германии вокруг «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/42b4d7cc-9b23-11ea-8b8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Действия Германии в отношении «Северного потока — 2» создают неопределённость, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

При этом он отметил, решение освободить «Северный поток» от газовой директивы ЕС принимало не Федеральное сетевое агентство ФРГ, которое не имеет таких полномочий, а бундестаг на основе решения Брюсселя.

Германия без Евросоюза ничего сделать не сможет. Единственное, что возможно, так это то, что «Северному потоку» вопреки польским протестам постоянно делались исключения по загрузке его сухопутных продолжений. Это газопровод Opal, — сообщил эксперт.

Он отметил, что введённые зимой прошлого года санкции США в отношении «Северного потока — 2» были ответом на решения парламента Германии. При этом американский Минфин знал, что работу по трубопроводу нельзя будет завершить вовремя, если компания Allseas покинет проект, передаёт «Экономика сегодня».

Как писал NEWS.ru, ранее гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов сообщил, что решение Федерального сетевого агентства ФРГ (BNA) освободить «Северный поток» от газовой директивы ЕС не означает, что такая же судьба ждёт и «Северный поток — 2».

BNA освободило «Северный поток» от соблюдения норм европейской газовой директивы на 20 лет. Заявку на такое решение подали 19 декабря 2019 года. Власти вывели из-под действия норм участок, расположенный на территории ФРГ.