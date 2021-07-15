Эксперт: Минтранс стал избавляться от мёртвых душ

Сокращение расходов Минтранса на транспортную инфраструктуру связано с изъятием проектов, которые сомнительны в плане реализации. Об этом NEWS.ru сообщил эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин.

В частности, изымаются такие дорогостоящие и сложно реализуемые проекты, как высокоскоростная магистраль между Казанью и Москвой или Москвой и Сочи и прочие. Из-за того, что неясен их статус, список объектов для реализации приводят в соответствие с имеющимися возможностями.

При этом имеются в виду возможности технические, а не финансовые. В действительности же ничего не меняется, просто изымаются мёртвые души, — отмечает эксперт.

Что же касается каких-либо последствий для транспортной инфраструктуры в целом, то тут поводов для тревоги нет, успокаивает Валдин. Основные постановления Минтранса касаются межрегиональных коммуникаций. Зато финансирование городских программ, наоборот, постепенно увеличивается.

Ранее стало известно, что в России резко сократятся расходы на транспорт. Минтранс решил урезать расходы на транспортную инфраструктуру в ближайшие 10 лет. Согласно новому документу вместо запланированных трат в размере 54 трлн рублей будет израсходовано около 29 трлн.