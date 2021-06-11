Андрей Нечаев: укрепление рубля сдержит инфляцию

https://static.news.ru/photo/0a1ac932-cab4-11eb-a844-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что по итогам мая инфляция побила локальный рекорд. В разговоре с NEWS.ru он пояснил, что такого уровня инфляции не было с 2016 года.

По данным Росстата, в мае годовая инфляция ускорилась до 6,02% с 5,53% в апреле. Последний раз годовой индекс потребительских цен рос более чем на 6% в октябре 2016 года.

Нечаев отметил, что сдерживанию инфляции будет способствовать укрепление рубля, которое наблюдается в последнее время. Однако в таком случае возникает конфликт интересов, поскольку Минфин и государственный бюджет заинтересованы в слабом рубле. В связи с этим укрепление рубля может приостановиться, а ведомствам придётся искать компромисс.

Экс-министр также добавил, что некоторое влияние на инфляцию окажет принятое ЦБ решение о повышение ключевой ставки.

Конечно, можно рассчитывать, что инфляция замедлится, но многое будет зависеть от динамики курса, — произнёс Нечаев.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку до 5,5%, ужесточив денежно-кредитную политику впервые с 2018 года. Это второе подряд за год повышение на 0,5 процентного пункта, предыдущее было в апреле.