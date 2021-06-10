Банк России вновь повысил ключевую ставку на 0,5 п. п.

https://static.news.ru/photo/5a6bdb18-caa2-11eb-acab-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5,5%. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. В апреле Центробанк уже повышал ставку на 0,5 п. п., до 5%, ужесточив денежно-кредитную политику впервые с 2018 года.

Совет директоров Банка России 11 июня 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 б. п., до 5,50% годовых, — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор уточнил, что российская и мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, а инфляция превосходит прогнозы Центробанка. C учётом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков значимо сместился в сторону проинфляционных. Банк России полагает, что годовая инфляция вернётся к цели регулятора во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

На фоне пандемии коронавируса ЦБ ставку не повышал, продолжая курс на смягчение кредитных условий, в общей сложности за прошлый год она снизилась с 6,25% до 4,25%. Но теперь регулятор взял курс на возвращение к нейтральному диапазону ставки на уровне 5–6%.

Ранее банк Morgan Stanley спрогнозировал резкий рост ставки ЦБ на 0,5 п. п., до 5%. Причинами такого решения эксперты назвали очередные антироссийские санкции. Новые санкции США предусматривают запрет американским кредитным организациям приобретать российские гособлигации при их первичном размещении, при этом возможность покупки госдолга на вторичном рынке сохраняется.