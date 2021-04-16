Morgan Stanley спрогнозировал резкий рост ставки ЦБ из-за санкций США

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Центробанк может повысить ключевую ставку на ближайшем заседании 23 апреля сразу на 0,5 процентного пункта, до 5%. Причинами такого решения станут очередные антироссийские санкции, прогнозируется в аналитической записке банка Morgan Stanley.

Несмотря на пока что сдержанную реакцию рынка и, следовательно, незначительные последствия для инфляции, мы думаем, что ЦБ РФ захочет оказать дополнительную поддержку рынку, — приводит Reuters выдержку из записки.

Отмечается, что представители банка JPMorgan также считают, что после расширения санкций риск повышения ставки Центробанка вырос. При этом замглавы Банка России Кирилл Тремасов ранее заявлял, что в регуляторе рассматривают различные варианты повышения ключевой ставки.

Новые санкции США предусматривают запрет американским кредитным организациям приобретать российские гособлигации при их первичном размещении, при этом возможность покупки госдолга на вторичном рынке сохраняется.

Как сообщал NEWS.ru глава Сбербанка Герман Греф считает, что новые американские санкции на госдолг России не приведут к серьёзным последствиям для экономики, поэтому программа заимствований будет выполнена.