Греф оценил последствия новых санкций США для госдолга России

https://static.news.ru/photo/8e74cdca-9e24-11eb-a52d-96000091f725_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые американские санкции на госдолг России не приведут к серьёзным последствиям для экономики, поэтому программа заимствований будет выполнена. С таким прогнозом выступил глава Сбербанка Герман Греф.

Сегодняшние санкции не приведут к серьёзным негативным последствиям для нас. Мы всегда соотносим программу заимствований с нашими возможностями, и вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на внешних рынках, мы сможем её выполнить. Похоже, что ситуация складывается более оптимистично, в том числе для бюджета. Поэтому в текущей ситуации я не вижу больших проблем, — цитирует РИА Новости Грефа.

Он отметил, что в настоящее время антироссийские санкции действуют почти по всем направлениям и страна научилась адаптироваться к таким условиям. Кроме того, по словам Грефа, если бы Вашингтон ввёл санкции на весь госдолг, то это были бы санкции не против России, а против их собственных инвесторов.

Потому санкции были введены только против нового долга, что достаточно рациональный ход, так как в противном случае возникла бы паника и зарубежные инвесторы начали бы распродавать бумаги. А для российских инвесторов в этом случае появилась бы хорошая возможность купить их с большим дисконтом, — заключил банкир.

Как сообщал NEWS.ru, американский президент Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России 15 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти ограничительные меры повышают градус конфронтации между Россией и США. По её словам, ответ Москвы на такие действия будет неотвратимым.