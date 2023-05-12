Экс-глава ЦБ РФ рассказал о необходимости новой приватизации для России Бывший глава ЦБ РФ Дубинин назвал пополнение госбюджета основным плюсом новой приватизации

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Сергей Дубинин

Анонсированная главой ВТБ Андреем Костиным новая большая приватизация необходима России, так как в сложных условиях она поможет снизить дефицит государственного бюджета, считает бывший председатель Центрального банка РФ Сергей Дубинин. В беседе с «Радио 1» он также отметил, что передача госсобственности в частные руки будет способствовать повышению конкуренции.

Первое — это пополнение бюджета. В связи с последними событиями российская казна страдает от дефицита бюджета. Экспорт, прибыль предприятий, а также косвенные доходы заметно уменьшились за последний год, — заявил эксперт.

По его словам, плюсом возможной приватизации является и гибкость госпредприятий, когда государству проще разделить полномочия с частниками вместо того, чтобы нести ответственность самостоятельно.



Кроме того, разгосударствление собственности будет способствовать повышению конкуренции, так как рынки в России сегодня сильно монополизированы, заметил эксперт.



Дубинин выразил уверенность, что приватизация никогда не коснется таких отраслей экономики, как железнодорожный транспорт и система электропередачи, а также предприятий военно-промышленного комплекса.

Ранее экономист Андрей Суздальцев рассказал, что новая большая приватизация государственных предприятий, о возможности которой высказались замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев и руководитель ВТБ Андрей Костин, может нанести вред экономике.