Этот овощ с грядки спасет ваши суставы, защитит зрение и поможет при анемии

Этот овощ с грядки спасет ваши суставы, защитит зрение и поможет при анемии

Этот овощ с грядки спасет ваши суставы, снимет отечность и воспаления, а также может защитить зрение и помочь при анемии.

Кабачки — настоящий кладезь полезных веществ для суставов и всего организма. Благодаря высокому содержанию калия и магния они помогают выводить лишнюю жидкость, уменьшая отечность и воспаление в суставах. Кабачки богаты антиоксидантами, которые борются с воспалительными процессами в организме, включая артриты.

Помимо пользы для суставов, этот овощ незаменим для пищеварения — клетчатка мягко очищает кишечник, не раздражая слизистую. Низкая калорийность (всего 24 ккал на 100 г) делает кабачки идеальным продуктом для похудения. Они содержат лютеин и зеаксантин — вещества, защищающие зрение, а высокое содержание железа помогает при анемии.

Важно: овощ не является лекарством, при наличии проблем со здоровьем обратитесь к врачу.

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