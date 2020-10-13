Экономист считает цифровой рубль опасным для банковского сектора России

https://static.news.ru/photo/3004aeba-0d63-11eb-920a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Банк России/facebook.com

Банковский сектор России может исчезнуть в случае развития цифрового рубля в России. Об этом заявил экономист, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко.

Ранее сообщалось, что Центробанк хочет ввести цифровой рубль как средство платежа, равносильное национальной валюте. Однако он будет эмитироваться с помощью цифровых технологий, как и криптовалюта.

Если такая технология будет развиваться, то банковский сектор умрёт, — цитирует Зайченко URA.RU.

Он добавил, что российская цифровая валюта сможет конкурировать с другими и пользоваться спросом, поскольку в отличии от таких криптовалют, как биткоин, рубль обеспечен определёнными активами.

Однако, по мнению экономиста, неизвестно, как общество отреагирует на российскую валюту, будет ли она ликвидна и не вызовет ли данная инициатива рост инфляции. Зайченко также считает, что Центробанк хочет ввести цифровой рубль, чтобы получить доступ к информации, «куда люди переводят деньги и откуда они их получают».

Как писал NEWS.ru, сайт крупнейшей по торговым объёмам криптобиржи Binance попал в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. В ведомстве объяснили, что на площадке содержится информация о возможности приобретения криптовалюты биткоин, что нарушает российское законодательство.