Экономисты объяснили рост спроса на наличные деньги

https://static.news.ru/photo/836e5ef0-82e1-11ea-a207-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Всплеск спроса на наличные средства в марте экономисты объяснили тревогами из-за введения налога на проценты по вкладам, страхом перед ограничительными мерами из-за эпидемии коронавируса, а также инфляционными ожиданиями вследствие ослабления рубля.

Как полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков, люди спешили закупить товары впрок, пока можно без ограничений посещать магазины и пока в магазинах не начался рост цен, передаёт РИА Новости.

Помимо этого, некоторые боялись впоследствии не получить наличные в отделении банка или банкомате, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Он также отметил отток вкладов, в том числе в иностранной валюте.

Ранее, как писал NEWS.ru, агентство Bloomberg со ссылкой на данные Банка России сообщило, что в марте 2020 года банкоматы выдали наличные общим объёмом около триллиона рублей. Спрос возник после обращения президента Владимира Путина, в ходе которого он озвучил меры по борьбе с COVID-19 в стране.