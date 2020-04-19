Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России

https://static.news.ru/photo/5166391c-8266-11ea-8546-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России резко вырос спрос на наличные средства.

По данным Bloomberg, в марте банкоматы выдали наличные общим объёмом примерно в триллион рублей. Спрос появился после обращения президента РФ Владимира Путина, в ходе которого он озвучил меры по борьбе с COVID-19 в стране. Россияне могли испугаться, что банки будут недоступны из-за режима самоизоляции.

Как писал NEWS.ru, специалисты Роскачества предупредили, что во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа не стоит использовать в качестве платёжного средства наличные деньги. Дело в том, что купюры могут быть переносчиками вирусов и бактерий.