Экономика

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России

20:35, 19 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России резко вырос спрос на наличные средства.

По данным Bloomberg, в марте банкоматы выдали наличные общим объёмом примерно в триллион рублей. Спрос появился после обращения президента РФ Владимира Путина, в ходе которого он озвучил меры по борьбе с COVID-19 в стране. Россияне могли испугаться, что банки будут недоступны из-за режима самоизоляции.

Как писал NEWS.ru, специалисты Роскачества предупредили, что во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа не стоит использовать в качестве платёжного средства наличные деньги. Дело в том, что купюры могут быть переносчиками вирусов и бактерий.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях