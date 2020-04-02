В Роскачестве предупредили о рисках наличных платежей во время пандемии

https://static.news.ru/photo/048abe3e-7590-11ea-b3d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа не стоит использовать в качестве платёжного средства наличные деньги. Дело в том, что купюры могут быть переносчиками вирусов и бактерий. Об этом 3 апреля предупредили специалисты Роскачества.

По словам экспертов, в период пандемии общество стало гораздо внимательнее относиться к вопросам личной гигиены. Теперь стоит подумать не только о состоянии рук, но и о том, что в эти руки попадает. В Роскачестве подчеркнули: вирус может передаваться через наличные деньги, поэтому для оплаты покупок лучше использовать банковские карты.

Одно из главных преимуществ безналичного расчёта — гигиеничность. Как правило, картой пользуется только один человек — её владелец. Поэтому при оплате «кредиткой» вероятность заразиться стремится к нулю.

Между тем в период распространения коронавируса банковскую карту надо протирать специальным дезинфицирующим средством. Однако в этом случае нельзя переусердствовать — средство не должно быть агрессивным, так как это может повредить банковскую карту, — цитирует РИА Новости сообщение от Роскачества.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты Роскачества дали россиянам советы, как бороться со стрессом на самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом и сохранить спокойствие. В первую очередь, считают специалисты, нужно быть откровенными с собой.