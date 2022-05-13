Экономист заявил о ведущей роли рубля в мировой финансовой системе Экономист Гинько: рубль оказался в тройке наиболее выросших по отношению к доллару валют

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Рубль оказался в тройке наиболее выросших по отношению к доллару валют ещё в прошлом году, заявил эксперт РАНХиГС при президенте РФ, экономист Владислав Гинько изданию Live 24. Введённые против России санкции изменили существующую до того мировую финансовую систему, считает он.

Сейчас формируются новые правила финансовых отношений в глобальных финансах, в которых российский рубль начинает занимать ведущую роль. Дело в том, что прежняя глобальная финансовая система базировалась на долларе как удобном средстве расчётов, — сказал Гинько.

Он добавил, что важно накапливать ресурсы в российских рублях, что и делает правительство России.

Также сообщалось, что Банк России понизил курс доллара на 14–16 мая до 63,78 рубля. Это ниже предыдущего значения более чем на два рубля, при этом евро понижен почти на три рубля, до 65,79. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы иностранных валют к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы МосБиржи.

Снова обвалиться и достигнуть исторического минимума рубль может, если цены на сырьё упадут в несколько раз, и продержаться на низких уровнях «хотя бы несколько лет», отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Также это возможно в случае полного запрета на поставки российского сырья.