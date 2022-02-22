Экономист заявил, что действия ЦБ искажают финансовую реальность

Действия Центробанка по смягчению нестабильности на финансовом рынке искажают реальную картину, заявил экономист Павел Медведев изданию infox.ru. При этом они привычны и давно используются, отметил специалист.

В данном случае подобного рода действия являются рядовыми. Центральный банк использует этот приём на протяжении уже, наверное, лет 25. Возразить здесь нечего, хотя определённые риски здесь возникают. Потому что, грубо говоря, Центральный банк делает вид, что ценные бумаги стоят некое количество средств, такое же, как, к примеру, скажем, неделю назад. Но это же неправда. То есть при этих правилах бумаги будут учтены в балансе по старой цене. Но их реальная стоимость существенно отличается. Данный эксцесс искажает статистику, а следовательно, и финансовую картину, — сказал Медведев.

Он добавил, что таким образом Центробанк берёт на себя оправданный риск, так как происходящее с банками находится далеко от кредитных организаций.

Ранее сообщалось, что Банк России держит на контроле развитие ситуации на финансовом рынке и готов принять все необходимые меры для поддержания финансовой стабильности. Регулятор предоставляет финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчётности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года.